Путін змінює тактику? Військовий експерт попередив про нові провокації Росії на Донбасі

Експерт з безпеки Василь Богдан – про перекидання в Донецьк групи російських снайперів.

Які плани Росії? Чи має намір Володимир Путін змінити тактику ведення війни на Донбасі? Яку "секретну зброю" українські війська можуть протиставити російським снайперам? Обговорюємо ці та інші питання.

"Т.з."хлібне перемир'я" вже порушується російськими окупаційними військами і бойовиками. І зрозуміло, що мета Путіна – залишити ці терористичні ОРДЛО, трансформувавши їх у відповідні структури в складі Російської Федерації", – зазначає Богдан.

На думку експерта, Путін намагається всіляко підірвати Мінські угоди та Нормандський формат. З тим, щоб звинуватити в недієздатності цих інституцій Україну.

"Можливо, будуть провокаційні спроби ліквідувати окремих представників місії ОБСЄ. Безумовно, таким чином, щоб списати це на українську сторону", – не виключає він.

Детальніше про стратегію Кремля та українські контр-снайперські групи – дивіться в цьому випуску Підсумків.

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