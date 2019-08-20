Путін зараз вивчає Зеленського, але вже застосувує тиск: військовий експерт

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що активність, яку Путін проявляє по відношенню до Зеленського, пояснюється тим, що президент РФ вивчає ситуацію.

Експерт наголосив, що Путін вже почав використовувати тактику тиску, яку можна помітити у його висловлюваннях про Зеленського і під час двох телефонних розмов, які вже відбулись між двома президентами. Але, перш за все, за словами Мусієнко, Путін вивчає свого візові. Він назвав таку поведінку президента РФ "ФСБшно-КДБшною тактикою". Путін зараз складає собі психологічний портрет Зеленського, щоб розуміти, де можна на нього натиснути, а де потрібно говорити із обережним оптимізмом.

Після появи офіційних прес-релізів телефонних розмов двох президентів стало зрозуміло, що Путін наполягає на федералізації та всіх тих умовах, які він озвучував і попередньому президенту, зазначив Мусієнко. Він вважає, що Путін використовує "ефект заїждженої платівки" і просто повторює все те ж саме, що говорив Порошенку.

Зустрічі Макрона з Путіним експерт назвав логічними та прогнозованими, оскільки останніми роками Франція, як і Німеччина, проводить курс на зближення з Росією.

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