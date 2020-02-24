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24 лютого • оновлено в 17:37
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Путін вкотре збрехав про війну

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У неділю, 23 лютого, президент Росії Володимир Путін піддався жорсткій критиці в мережі через заяву про війну.

У День захисника вітчизни, який більше не святкують в Україні у лютому, російський лідер раптом заявив про "бойове братство" народів. Пост з даним зверненням Путіна до росіян розмістив в своєму Twitter журналіст Дмитро Смирнов (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наш обов'язок – завжди пам'ятати, якою ціною дісталася Перемога, і ми нікому не дозволимо перекреслити цю героїчну сторінку історії, будемо викривати будь-які спроби спотворити історію, забути дух союзництва і нашого бойового братства", – сказав Путін.

Однак росіяни розкритикували заяву президента РФ.

"Брехливе створіння!", "Подвійні стандарти", "Огидно. Фарисей", "Його від власного лицемірства ще не нудить?", "По ходу дід лютневі підказки з травневими переплутав?", "Перемогу с*ка собі привласнив, а ось борги СРСР перед громадянами мабуть забув... Склеротик", – обурилися громадяни Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна висміяли в мережі за новий "національний вид спорту Росії". Російський лідер вважає його "візитною карткою" РФ.

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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Врёт лысая коротышка как дышит, цинично врёт.
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