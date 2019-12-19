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19 грудня • оновлено в 17:48
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Путін отримує задоволення від самого процесу: пресс-конференція президента РФ

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Блогер і журналіст Кирило Сазонов в прямому ефірі ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили і Влади Цуркан.

Він прокоментував прес-конференцію президента РФ Володимира Путіна.

"Він отримує певне збочене задоволення від самого процесу. Він демонструє Заходу - ось прес-конференція, відповідаю на питання. Він дивиться на журналістів - ніхто не задасть йому незручного питання. Якщо раптом хтось щось скаже не те, чи він обмовиться, ніхто не ризикне про це написати. Це цар, король, який вселяє жах. Я не чекаю якихось особливих новин звідти", - заявив Сазонов

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Студія OBOZREVATEL
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Кирило Сазонов
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