Путін отримує задоволення від самого процесу: пресс-конференція президента РФ

Блогер і журналіст Кирило Сазонов в прямому ефірі ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили і Влади Цуркан.

Він прокоментував прес-конференцію президента РФ Володимира Путіна.

"Він отримує певне збочене задоволення від самого процесу. Він демонструє Заходу - ось прес-конференція, відповідаю на питання. Він дивиться на журналістів - ніхто не задасть йому незручного питання. Якщо раптом хтось щось скаже не те, чи він обмовиться, ніхто не ризикне про це написати. Це цар, король, який вселяє жах. Я не чекаю якихось особливих новин звідти", - заявив Сазонов

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