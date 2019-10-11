Головна Новини
11 жовтня • оновлено в 17:07
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Психолог прокоментувала пресконференцію президента Зеленського

43 Читати матеріал російською

Психолог Олена Рихальська прокоментувала пресконференцію Володимира Зеленського.

Вона зазначила, що крок команди президента та самого президента є абсолютно правильним, адже, на її думку, суспільству дуже не вистачало саме такого спілкування, коли Зеленський сам вийде до людей і говоритиме з ними.

"Журналісти транслюють не лише свою думку, вони говорять те, про що думають люди. Я думаю, що позиція президента була такою, щоб відповісти на всі питання журналістів. І це була перша конференція. Тут важливим було, щоб вона не була перервана на тому етапі, коли залишилось ще багато питань до президента, а час вже вийшов. І у цьому сенсі краще, хай залишиться, ніж коли не вистачить", - заявила психолог.

Вона також зазначила, що мова тіла президента говорила про абсолютну відкритість та готовність відповідати на будь-які питання.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олена Рихальська
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини