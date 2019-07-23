"Провокація на зіткнення": депутат Київради про зняття колючого дроту з посольства Росії

"Провокація на зіткнення": депутат Київради про зняття колючого дроту з посольства Росії1.6т Читати матеріал російською
Продовжуємо розмову з гостем студії – народним депутатом України VII скликання, чинним депутатом Київської міської ради Ігорем Мірошниченком.
Першу частину інтерв'ю можна подивитися тут.
Обговорюємо перший рік роботи нової Ради і протистояння "зелених" і бувалих політиків.
Ще одне актуальне питання – навіщо посольство РФ в Києві 23 липня зняло більшу частину колючого дроту, який там був з 2014-го року?
Мірошниченко не виключає, що зняття дроту – це провокація з боку Москви. "Провокація на зіткнення", – каже він.
"РФ намагається спровокувати внутрішній конфлікт в Україні, нібито демонструючи: ось бачите, прийшов "проросійський" президент, тому ми знімаємо колючий дріт, – зауважує політик. – Росіяни роблять те ж саме, що вони робили під час Другої світової війни на Західній Україні. коли перевдягалися в бандерівців і знищували мирне населення".
На думку депутата Київради, після зняття дроту самі росіяни можуть організувати напад на посольство РФ.
Щоб дізнатися більше – дивіться цей випуск Підсумків.
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