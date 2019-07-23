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"Провокація на зіткнення": депутат Київради про зняття колючого дроту з посольства Росії

1.6т Читати матеріал російською

Продовжуємо розмову з гостем студії – народним депутатом України VII скликання, чинним депутатом Київської міської ради Ігорем Мірошниченком.

Першу частину інтерв'ю можна подивитися тут.

Обговорюємо перший рік роботи нової Ради і протистояння "зелених" і бувалих політиків.

Ще одне актуальне питання – навіщо посольство РФ в Києві 23 липня зняло більшу частину колючого дроту, який там був з 2014-го року?

Мірошниченко не виключає, що зняття дроту – це провокація з боку Москви. "Провокація на зіткнення", – каже він.

"РФ намагається спровокувати внутрішній конфлікт в Україні, нібито демонструючи: ось бачите, прийшов "проросійський" президент, тому ми знімаємо колючий дріт, – зауважує політик. – Росіяни роблять те ж саме, що вони робили під час Другої світової війни на Західній Україні. коли перевдягалися в бандерівців і знищували мирне населення".

На думку депутата Київради, після зняття дроту самі росіяни можуть організувати напад на посольство РФ.

Щоб дізнатися більше – дивіться цей випуск Підсумків.

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