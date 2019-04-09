Провал української делегації: дипломат назвав винних в бажанні ПАРЄ зняти санкції з Росії

Дипломат Костянтин Грищенко зазначив, що в публікаціях українських ЗМІ, в яких йшлося про те, що Німеччина очолила непублічну кампанію за зняття з РФ санкцій в ПАРЄ, було викладено надто багато фантазій. Але те, що взагалі постає питання про можливість зняття санкцій з Росії, з цим, за його словами, треба розбиратись.

Він вважає, що це є наслідком провалу роботи української делегації в ПАРЄ та наголосив, що конфронтаційна риторика, для просування важливих для України рішень, спрацьовує не завжди.

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