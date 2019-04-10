Провал мовного закону: нардеп назвала зацікавлених осіб

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності Ірина Подоляк зазначила, що коли мета обговорення цих поправок до мовного законопроекту - зруйнувати цей законопроект, то він не може бути розглянутий за день-два. За її словами, представники "Опозиційного блоку" практично кожну поправку використовують як привід проголошувати тези.

Вона зазначила, що до другого туру законопроект схвалений не буде і це, за її словами, вже ні для кого не є сюрпризом, а сам законопроект став "жертвою", в бажанні чинного президента Петра Порошенка використовувати його як вимірювач рейтингів.

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