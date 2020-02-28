Провадження щодо Порошенка в ДБР: експерт про перспективи

Засновник ГО Statewatch Олександр Лємєнов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував перспективи проваджень щодо Порошенка в ДБР.

"Нас точно не можна зарахувати до прихильників попереднього президента України, тому що останніх чотири роки ми його нещадно критикували і було за що. Але стосовно тих кейсів, які є в ДБР, аргументи там - це просто політичне сміття. Їх просто можна викинути та забути про них. А по тим кейсам, де дійсно є можливість притягання пана Порошенка до відповідальності, нічого немає", - заявив Лємєнов.

Він зазначив, що, за його інформацією, в ДБР знаходиться 16 проваджень щодо пана Порошенка.

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