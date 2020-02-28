Головна Новини
28 лютого • оновлено в 19:10
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Провадження щодо Порошенка в ДБР: експерт про перспективи

167
Читати матеріал російською

Засновник ГО Statewatch Олександр Лємєнов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував перспективи проваджень щодо Порошенка в ДБР.

"Нас точно не можна зарахувати до прихильників попереднього президента України, тому що останніх чотири роки ми його нещадно критикували і було за що. Але стосовно тих кейсів, які є в ДБР, аргументи там - це просто політичне сміття. Їх просто можна викинути та забути про них. А по тим кейсам, де дійсно є можливість притягання пана Порошенка до відповідальності, нічого немає", - заявив Лємєнов.

Він зазначив, що, за його інформацією, в ДБР знаходиться 16 проваджень щодо пана Порошенка.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Особа
Олександр Лємєнов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини