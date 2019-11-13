Протягом місяця потрібно з'їдати 60 різних продуктів: лікар-ендокринолог

Лікар-ендокринолог Світлана Свічкар у прямому етері на ObozTV прокоментувала проблему йододефіциту у населення України.

"Це є причиною і утворення вузлів і збільшення самої щитоподібної залози. Потрібно контролювати вміст йоду в організмі, проходити обстеження. Аналізи, звісно ж, не є надточними, адже вміст йоду у щитоподібній залозі у 300 разів вищий ніж на периферії. Звичайно, вживання морської риби, фейхуа, йодованої солі та морської капусти покращують стан організму та збільшують кількість йоду. У розвинених країнах, наприклад, ця проблема вирішується на рівні держави. Тобто держава зобов'язує виробників додавати йодовану сіль у продукти харчування", - заявила лікар.

Вона додала, що при цьому не існує універсальних продуктів, які були би корисні абсолютно всім. Згідно до останніх даних дієтології перелік продуктів, які протягом місяця вживає людина, має наближатися до 60.

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері на ObozTV

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!