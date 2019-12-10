Протести під Офісом президента згорнулись: "зрада" відміняється

Акція протесту під стінами Офісу президента на вул. Банковій повністю припинилася після того, як стали відомі результати переговорів лідерів країн "нормандського формату".

Активісти заявили про те, що готові покинути Банкову, оскільки президент України Володимир Зеленський не допустив здачі національних інтересів України, передає "Українська правда".

"Зеленський не перетнув ніяких "червоних ліній". Вважаємо, що це і наша з вами заслуга. Саме завдяки масовому невдоволенню в Україні було засвідчено, що більшість українців хочуть миру, але не шляхом поступок агресору", – заявили члени оргкомітету акції.

Водночас активісти додали, що й надалі стежитимуть за розвитком подій, оскільки усвідомлюють, що може існувати непублічна частина домовленостей між лідерами "нормандської четвірки".

Вже вранці табір з-під Офісу президента має бути повністю прибраний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що спокійно ставиться до акцій протесту під стінами Офісу президента на вул. Банковій, хоча заразом визнав, що вони створюють проблеми.

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