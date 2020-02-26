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26 лютого • оновлено в 22:55
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Протести лікарів: медсестра, з посту якої вони почалися, про ситуацію

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Медсестра Ніна Козловська у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала протести медиків, які почалися після її публікації.

"Цей пост я написала, так би мовити, від болю. Працюєш добу через добу, тому що медпрацівників катастрофічно не вистачає, на півтори ставки повинна працювати. Увечері сіла, написала пост - скільки ми будемо все це терпіти, скільки у нас такі низькі зарплати будуть, може час вийти до влади і сказати? Так за дві доби пост набрав більше 20 тис. репостів, і я зрозуміла, що не одна така. По всій Україні медсестри працюють на мінімалку і не можуть на неї вижити", - заявила медсестра.

"Я була під Офісом президента. У нас одна надія, щоб він звернув увагу на медицину. Якщо внаслідок реформи медики залишаться на мінімальну зарплату або пів-окладу, в медицині працівників не залишиться", - додала вона.

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