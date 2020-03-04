Протести через коронавірус у Чернівцях

Дружина українця з Чернівців, у якого діагностували китайський коронавірус COVID-19, погодилася на обсервацію.

До цього жінка перебувала в самоізоляції в своїй квартирі, передає "Громадське Буковина".

Зазначимо, жінку госпіталізували після того, як жителі влаштували під її будинком бунт. Ізолювати українку вимагали приблизно 20 осіб, які прийшли під під'їзд багатоповерхівки.

До будинку приїхали медики "швидкої" і заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак. Вона поспілкувалася з дружиною інфікованого. За словами Гусак, жінка погодилася на обсервацію. У неї немає симптомів інфекції.

Також медики перевірили температуру людям, які зібралися біля будинку.

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