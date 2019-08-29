Проросійська риторика не задобрить голодного російського вовка: політолог

Директор інституту світової політики Євген Магда прокоментував новини про повернення українських бранців Кремля додому.

Сьогодні Ахтем Чийгоз заявив про можливе повернення Олега Сєнцова до України вже у найближчі дні. За його словами нині бранці чекають на відправлення у СІЗО в Лефортово, проте ця інформація попередня та може змінюватися.

Напередодні адвокат російських в'язнів Валентин Рибін повідомив про обмін бранцями, також повідомлялося, що обмін затримується оскільки президент України Володимир Зеленський ще не підписав відповідні документи.

Магда зазначив, що процес обміну полоненими є дуже тонким. Він заявив, що Росія намагається обміняти громадян України на росіян, щоб показати цивілізованому світові, що вон аготова повернутись до перемовин у "нормандському форматі" і вже на цих перемовинах знову почати тиснути на Україну, щоб та почала виконувати "мінські домовленості". Експерт зазначив, що РФ не цікавлять швидкі результати, оскільки Путін, на відміну від лідерів інших наддержав, окрім Китаю, взагалі не залежить від результатів виборів. Тому, на думку Магди, для України зараз важливо визначити на найвищому рівні "червоні лінії", через які Україна не переступить за будь-яких умов та за будь-якого сценарію розвитку подій.

Магда заявив, що зараз від української влади лунає менше антиросійських заяв, тому Росія може йти на зустріч у питанні повернення бранців, проте він застерігає від очікувань, що проросійська риторика змінить звичку Росії втручатися у внутрішню політику незалежних держав.

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