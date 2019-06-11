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Прокурор з репертуаром від ''Шансон'' йде в Раду від партії Зеленського

13.4тЧитати матеріал російською

У список кандидатів у народні депутати від партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" увійшов прокурор Дніпровської обласної прокуратури Владлен Неклюдов, який співає трьома мовами і записує кліпи.

Про це пише "Первый городской". За даними ЗМІ, співав він навіть для генерального прокурора часів президентства Віктора Януковича Віктора Пшонки.

Крім того, стало відомо, що в 2015 році Неклюдов хотів очолити Криворізьку прокуратуру №2, однак на конкурсі опинився на 14 місці з 16, проваливши тест на загальні здібності.

Також він був прокурором у резонансній справі – ДТП у Кривому Розі, яка трапилася в 2018 році. Тоді зіткнулися маршрутка, легкова Mazda й автобус, у результаті чого загинули 9 осіб.

Відзначається, що вокалом він займається вже давно й охоче розміщує кліпи на свої пісні в інтернеті. У прокурора є свій YouTube-канал, який, як зазначено в описі, "створений для тих, хто любить музику й авторство і все, що з нею пов'язано".

На позачергові вибори до Верховної Ради в партії "Слуга народу" Неклюдов іде під номером 37.

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