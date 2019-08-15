Прохолодний кінець тижня: прогноз погоди в Україні на 16 серпня від ObozTV

Синоптична ситуація в Україні залишається сталою. Кінець робочого тижня буде свіжим і подекуди хмарним, спека утримається лише на півдні.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 16 серпня.

На заході небо затягне хмарами, які принесуть ймовірні дощі. Температура повітря вдень +23 градуси, вночі +10.

Півночі також обіцяють похмурий день, але без опадів. Денний максимум +21, вночі на термометрах +11 градусів.

На сході суха погода з мінливою хмарністю. Повітря вдень прогріється до +28 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +18.

На півдні та в Криму переважно сонячно, без краплини опадів. Температура вдень +32 градуси, вночі +18.

У центральних областях мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +26 градусів, вночі +11.

Києву синоптики обіцяють сонячну та суху погоду. Денний максимум +21, вночі +16 градусів.

OBOZREVATEL нагадує, що зниження температури на Правобережній Україні очікується до кінця поточного тижня. Після 18 серпня синоптики пообіцяли поліпшення погодних умов.

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