Прохолодний кінець тижня: прогноз погоди в Україні на 16 серпня від ObozTV

Прохолодний кінець тижня: прогноз погоди в Україні на 16 серпня від ObozTV215 Читати матеріал російською
Синоптична ситуація в Україні залишається сталою. Кінець робочого тижня буде свіжим і подекуди хмарним, спека утримається лише на півдні.
ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 16 серпня.
На заході небо затягне хмарами, які принесуть ймовірні дощі. Температура повітря вдень +23 градуси, вночі +10.
Півночі також обіцяють похмурий день, але без опадів. Денний максимум +21, вночі на термометрах +11 градусів.
На сході суха погода з мінливою хмарністю. Повітря вдень прогріється до +28 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +18.
На півдні та в Криму переважно сонячно, без краплини опадів. Температура вдень +32 градуси, вночі +18.
У центральних областях мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +26 градусів, вночі +11.
Києву синоптики обіцяють сонячну та суху погоду. Денний максимум +21, вночі +16 градусів.
OBOZREVATEL нагадує, що зниження температури на Правобережній Україні очікується до кінця поточного тижня. Після 18 серпня синоптики пообіцяли поліпшення погодних умов.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".