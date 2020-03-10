Програма уряду та міністр МВС: народний депутат
Народна депутатка України від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.
Вона прокоментувала призначення нових міністрів і нову програму уряду.
"Ми очікуємо від Кабміну якогось чіткого алгоритму дій. Я знаю, що завтра економічній темі буде присвячено окремий час. Наш прем'єр-міністр сам економіст за освітою. І ми очікуємо від нового уряду пнового плану дій. Оскільки за законом протягом одного місяці має бути представлена нова програма нового уряду. І ми, як Верховна Рада, цього дуже чекаємо", - зазначила гостя.
Вона також прокоментувала хід переговорів України з МВФ і плани нового міністра фінансів із цього приводу.
"Переговори між новим міністром фінаснсів паном Уманськми та МВФ тривають і я знаю, шр на цьому тижні вже мають бути певні зустрічі. Ми розуміємо, що на 2020 рік заплановані одні з пікових виплат, то очевидно. що співпраця з МВФ будуть продовжені", - додала Кравчук.
Вона також прокоментувала, чи збирається новий прем'єр замінювати Арсена Авакова.
"Може скластися враження, що МВС - це не лише поліція. Але це не так. Це дуже велика і складна структура. Заміни пану міністру поки що немає, її не бачить ані президент, ані новий прем'єр, ані депутати. Треба розуміти, що на сьогодні МВС є найбільш системним з усіх міністерств", - зазначила народна депутатка.
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