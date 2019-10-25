Програма Ольги Фреймут продовжує занурення на дно

Раніше людині, яка не вміла розповідати анекдоти, радили використовувати фразу "держак від лопати", яка мала бути сигналом, що після неї треба сміятись. Зараз, ера плоского гумору і плоских людей, які навіть "держак від лопати" не врятує.

Гостьовий редактор на телебаченні зараз, ні за холодну воду не береться, це справжнє зло для певних проектів. Бо, замість пошуку героїв та експертів, вони пишуть пост у соцмережі Facebook, тим самим розкривають майбутню тематику програми. Гостьовому редактору проекту Роман з Ольгою мають кричати браво.

Сьогодні ми вкотре розповімо, чому не потрібно дивитися, а тим більше приходити на шоу "Роман з Ольгою" на телеканалі "Інтер", яке не перестає демонструвати, що для цього проекту дна не існує. Занурення триває.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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