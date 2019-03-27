Програма ''Гостре питання''. Вісімнадцятий гість – Андрій Новак ч.2

Програма ''Гостре питання''. Вісімнадцятий гість – Андрій Новак ч.279Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – економіст, громадський діяч Андрій Новак.
Початок програми '' Гостре питання ''. Вісімнадцятий гість – Андрій Новак | ч.1
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