Програма ''Гостре питання''. Вісімнадцятий гість – Андрій Новак ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – економіст, громадський діяч Андрій Новак.

Початок програми '' Гостре питання ''. Вісімнадцятий гість – Андрій Новак | ч.1

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram