Програма ''Гостре питання''. Вісімдесят шостий гість – Андрій Рева ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV – міністр соціальної політики ( 2016-2019 рр.) Андрій Рева

Початок програми ''Гостре питання''. Вісімдесят шостий гість – Андрій Рева | ч.1

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