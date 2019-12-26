Програма ''Гостре питання''. Вісімдесят перший гість - Василь Вірастюк ч.1
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" ObozTV – український силач, володар титулів "Найсильніша людина України" (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) та "Найсильніша людина світу" (2004), а також актор, член збірної України, яка виборола титул "Найсильніша нація світу" у 2003 та 2004 роках, заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк.
Продовження програми ''Гостре питання''. Вісімдесят перший гість – Василь Вірастюк | ч.2
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