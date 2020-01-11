Головна Новини
11 січня • оновлено в 20:04
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Програма ''Гостре питання''. Вісімдесят четвертий гість – Андрій Джеджула ч.2

90
Читати матеріал російською

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV — шоу-мен, популярний ведучий Андрій Джеджула

Початок програми ''Гостре питання''. Вісімдесят четвертий гість — Андрій Джеджула | ч.1

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Гостре Питання" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Гостре Питання Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Андрій Джеджула
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини