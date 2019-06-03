Програма ''Гостре питання''. Тридцять перший гість - Олексій Рябчин ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" народний депутат, фракція "Батьківщина" Олексій Рябчин.

Продовження програми '' Гостре питання '' Тридцять перший гість - Олексій Рябчин | ч.2

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