Програма ''Гостре питання''. Сорок восьмий гість - Мустафа Найєм ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" - народний депутат України 8 скликання Мустафа Найєм.

Початок програми ''Гостре питання''. Сорок восьмий гість - Мустафа Найєм | ч.1

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