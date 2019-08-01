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Програма ''Гостре питання''. Сорок п'ятий гість - Сніжана Єгорова ч.1

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" - актриса, телеведуча, громадський діяч Сніжана Єгорова

Продовження програми '' Гостре питання '' Сорок п'ятий гість - Сніжана Єгорова | ч.2

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Теми
Гостре Питання Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Сніжана Єгорова
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