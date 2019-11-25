Програма ''Гостре питання''. Сімдесят третій гість - Володимир Омелян ч.1
Програма-допит "Гостре питання", у якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL .
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" ObozTV — міністр інфраструктури України в 2016-2019 рр. Володимир Омелян.
Продовження програми '' Гостре питання ''. Сімдесят третій гість — Володимир Омелян | ч.2
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