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5 грудня • оновлено в 19:34
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Програма ''Гостре питання''. Сімдесят шостий гість – Стелла Захарова ч.1

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV – українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Стелла Захарова

Продовження програми ''Гостре питання''. Сімдесят шостий гість – Стелла Захарова | ч.2

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Гостре Питання
Особа
Стелла Захарова
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