Програма ''Гостре питання''. Сімдесят перший гість — Анна Скороход ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV та читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV — народний депутат України Анна Скороход .

Початок програми '' Гостре питання ''. Сімдесят перший гість — Анна Скороход | ч.1

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