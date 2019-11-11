Головна Новини
11 листопада • оновлено в 20:03
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Програма ''Гостре питання''. Шістдесят дев'ятий гість - Сергій Куніцин ч.1

93
Читати матеріал російською

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV - ексголова Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин.

Продовження програми '' Гостре питання ''. Шістдесят дев'ятий гість - Сергій Куніцин | ч.2

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Гостре Питання" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Гостре Питання Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини