Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят третій гість - Мартін Брест ч.2

Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят третій гість - Мартін Брест ч.2133 Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" - боєць ВСУ і письменник Мартін Брест.
Початок програми ''Гостре питання''. П'ятдесят третій гість - Мартін Брест | ч.1
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