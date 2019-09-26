Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят сьомий гість — Віталій Безгін ч.1

Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят сьомий гість — Віталій Безгін ч.1405 Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" ObozTV — народний депутат від партії "Слуга народу" Віталій Безгін.
Продовження програми '' Гостре питання ''. П'ятдесят сьомий гість — Віталій Безгін | ч.2
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