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27 вересня • оновлено в 19:41
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Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят сьомий гість — Віталій Безгін ч.1

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV — народний депутат від партії "Слуга народу" Віталій Безгін.

Продовження програми '' Гостре питання ''. П'ятдесят сьомий гість — Віталій Безгін | ч.2

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Теми
Гостре Питання Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Віталій Безгін
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