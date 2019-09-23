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23 вересня • оновлено в 20:00
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Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят шостий гість — Мамука Мамулашвілі ч.2

23 Читати матеріал російською

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV — командир підрозділу '' Грузинський легіон '' Мамука Мамулашвілі.

Початок програми '' Гостре питання ''. П'ятдесят шостий гість - Мамука Мамулашвілі | ч.1

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Теми
Гостре Питання Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Мамука Мамулашвілі
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