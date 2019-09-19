Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят п'ятий гість - Павло Жебрівський ч.2

Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят п'ятий гість - Павло Жебрівський ч.281 Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі каналу ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" ObozTV - лідер політичної партії '' Республіканська платформа '' Павло Жебрівський.
Початок програми '' Гостре питання ''. П'ятдесят п'ятий гість - Павло Жебрівський | ч.1
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