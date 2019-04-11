Програма ''Гостре питання''. Двадцять перша гостя – Лариса Ніцой ч.1

Програма ''Гостре питання''. Двадцять перша гостя – Лариса Ніцой ч.1120Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – українська письменниця Лариса Ніцой.
Продовження програми '' Гостре питання ''. Двадцять перша гостя – Лариса Ніцой | ч.2
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