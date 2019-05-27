Програма ''Гостре питання''. Двадцять дев'ятий гість – Станіслав Шевчук ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" глава Конституційного суду України в 2018-2019 рр. Станіслав Шевчук.

Продовження програми '' Гостре питання '' Двадцять дев'ятий гість – Станіслав Шевчук | ч.2

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