Програма ''Гостре питання''. Дев'ятнадцятий гість – Валентин Наливайченко ч.1

Програма ''Гостре питання''. Дев'ятнадцятий гість – Валентин Наливайченко ч.1110Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.
Продовження програми '' Гостре питання ''. Дев'ятнадцятий гість – Валентин Наливайченко | ч.2
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