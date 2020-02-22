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22 лютого • оновлено в 21:21
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Програма ''Гостре питання''. Дев’яносто другий гість – Олег Пінчук ч.1

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV – скульптор Олег Пінчук

Продовження програми ''Гостре питання''. Дев’яносто другий гість – Олег Пінчук | ч.2

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Гостре Питання
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