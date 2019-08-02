Прогноз погоди від народного синоптика: без опадів до 17 серпня

Народний синоптик Леонід Горбань прокоментував різкі зміни погоди та дав прогноз на найближчі дні.

За словами синоптика, все дуже просто - зараз спостерігається дуже рідкісне розташування планет. Він зазначив, що таке саме унікальне місцезнаходження планет сприяє швидкому переміщенню атмосферних потоків на планеті земля. За словами Горбаня, якби планети не впливали на погоду на Землі, то на нашій планеті взагалі не було би вітру. Він зазначив, що незначне похолодання, яке спостерігається останніми днями пов'язане із розташуванням Марсу та Венери, відстань між якими складає лише 150 градусів.

Експерт очікує підвищення температури на півдні до 29-30 градусів до 14 числа. На півночі у цей час температура буде нижче на 4-5 градусів. Опадів народний синоптик не передбачає з п'ятого до 17 серпня.

Горбань також прокоментував поточну ситуацію із успіхом президента Володимира Зеленського, зазначивши, що він володіє кодом 33, який мав Ісус Христос.

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