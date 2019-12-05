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5 грудня • оновлено в 16:25
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В Україні відлига: прогноз погоди на 6 грудня від ObozTV

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Під кінець робочого тижня в Україні трохи потеплішає, температура підвищиться на 2-4 градуси.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 6 грудня.

На заході сонячно та сухо. Вдень на термометрах +5 градусів, уночі -2.

У північних регіонах також ясно, погода буде сухою. Денний максимум +2, нічний мінімум -2 градуси.

Східним областям обіцяють погожий день, без опадів. Стрілка термометра підніметься до +5 градусів, уночі опуститься до -1.

В Україні відлига: прогноз погоди на 6 грудня від ObozTV

На півдні та в Криму переважатиме сонячна і суха погода. Температура повітря протягом дня +9, вночі +1 градус.

У центрі України мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +5, вночі -2 градуси.

У Києві ясно, жодних опадів. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум 0.

OBOZREVATEL нагадує, що відлига очікується аж до 12-13 грудня – народний синоптик Леонід Горбань зробив докладний прогноз на грудень в Україні.

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Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

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Прогноз погоди Погода ObozTV Ефіри Oboz TV
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