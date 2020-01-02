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2 січня • оновлено в 16:36
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Визирне сонце: прогноз погоди в Україні на 3 січня від ObozTV

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Перша п'ятниця Нового 2020 року обіцяє бути сухою та переважно сонячною, сильних морозів не очікується.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 3 січня.

На заході чисте безхмарне небо, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +2 градуси, вночі -5.

На півночі хмарно з проясненнями, також сухо. Денний максимум +1, нічний мінімум -2 градуси.

На сході мінлива хмарність, без опадів. Максимум денної температури +2 градуси, вночі на термометрах -3.

Визирне сонце: прогноз погоди в Україні на 3 січня від ObozTV

Південь та Крим – ясно та сухо. Температура повітря вдень +4 градуси, вночі -2.

У центральних областях чисте безхмарне небо та повна відсутність опадів. Вдень повітря прогріється до +2, вночі термометри покажуть -4 градуси.

Києву синоптики прогнозують сонячну та суху погоду. Денний максимум +1, нічний мінімум -1 градус.

Як писав OBOZREVATEL, у січні та лютому 2020 року синоптики очікують короткочасні різкі похолодання. Утім, за прогнозами, зимові місяці цьогоріч будуть теплішими за норму.

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