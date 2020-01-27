Головна Новини
27 січня • оновлено в 16:45
МоваЯзык
МедОбоз Головна

В Україну йдуть дощі: прогноз погоди на 28 січня від ObozTV

465
Читати матеріал російською

Аномально тепла зима в Україні поки триває. У вівторок в деяких східних областях розпочнуться дощі, на решті території переважатиме суха погода.

ObozTV представляє прогноз погоди на 28 січня.

На заході небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Вдень на термометрах +7 градусів, уночі 0.

Північним регіонам синоптики обіцяють хмарну та суху погоду. Денний максимум +4 градуси, нічний мінімум 0.

На сході день буде похмурим, в окремих областях пройдуть дощі. Вдень стрілка термометра підніметься до +4, вночі опуститься до -1 градуса.

На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря протягом дня +8, вночі +3 градуси.

В Україну йдуть дощі: прогноз погоди на 28 січня від ObozTV

У центральній Україні – хмарно та сухо. Температура повітря вдень +5 градусів, вночі 0.

У Києві прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Денний максимум +5, нічний мінімум +1 градус.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, цього тижня очікується погіршення погодних умов – на Україну насувається потужний циклон.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Погода ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода ObozTV Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини