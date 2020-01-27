В Україну йдуть дощі: прогноз погоди на 28 січня від ObozTV

Аномально тепла зима в Україні поки триває. У вівторок в деяких східних областях розпочнуться дощі, на решті території переважатиме суха погода.

ObozTV представляє прогноз погоди на 28 січня.

На заході небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Вдень на термометрах +7 градусів, уночі 0.

Північним регіонам синоптики обіцяють хмарну та суху погоду. Денний максимум +4 градуси, нічний мінімум 0.

На сході день буде похмурим, в окремих областях пройдуть дощі. Вдень стрілка термометра підніметься до +4, вночі опуститься до -1 градуса.

На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря протягом дня +8, вночі +3 градуси.

У центральній Україні – хмарно та сухо. Температура повітря вдень +5 градусів, вночі 0.

У Києві прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Денний максимум +5, нічний мінімум +1 градус.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, цього тижня очікується погіршення погодних умов – на Україну насувається потужний циклон.

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