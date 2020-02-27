В Україні похолоднішає, але ненадовго: прогноз погоди на 28 лютого від ObozTV
В останні дні зими в Україні трохи похолоднішає – у п'ятницю температура знизиться на 2-3 градуси. Очікується переважно похмура погода, з короткочасними дощами та мокрим снігом.
ObozTV представляє прогноз погоди на 28 лютого.
На заході хмарно. Практично по всій території – опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7, вночі температура від +1 до +5 градусів.
У північних областях також хмаритиме, у Сумах прогнозують легкий снігопад. Денний максимум до +4 градусів, уночі від -1 до +2.
На сході хмарно з опадами. Температура повітря вдень від +2 до +8, вночі від +4 до +10 градусів.
На півдні вдень буде сухо та ясно, а вночі можливий дощ. Температура повітря вдень від +4 до +9 градусів, уночі від +3 до +8.
У центральній Україні вдень мінлива хмарність, температура повітря від +1 до +5 градусів. Уночі всім регіонам, окрім Вінниці, обіцяють опади, а термометри покажуть від -1 до +3.
У Києві 28 лютого буде хмарно, але без опадів. Денний максимум до +4, вночі температура повітря становитиме від +1 до +3 градусів.
Як писав OBOZREVATEL, у першій декаді весни в України сильних холодів не очікується – за прогнозами, на початку березня встановиться тепла та сонячна погода, хоча в деяких регіонах дощитиме.
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