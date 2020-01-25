В Україну прийде весняне тепло: прогноз погоди на 26 січня від ObozTV

У неділю в Україні переважатиме похмура, але по-весняному тепла погода. В окремих областях пройде дощ, а вночі місцями сніжитиме.

ObozTV представляє прогноз погоди на 26 січня.

У західних регіонах хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Вдень на термометрах +5, вночі -1 градус та легкий снігопад.

На півночі мінлива хмарність. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -1.

На сході очікується хмарна погода, в Донецьку – короткочасна злива. Вдень стрілка термометра підніметься до +4, вночі опуститься до -1 градуса.

На півдні та в Криму хмарно та сухо. Температура повітря протягом дня +9 градусів, уночі +1.

У центральних областях переважатиме хмарна і суха погода. Температура повітря вдень +3, вночі -1 градус.

У Києві також хмарно, опадів не прогнозують. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум 0.

OBOZREVATEL також писав про те, яка погода очікується у лютому 2020 року і коли в Україні настане весна.

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