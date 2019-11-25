Холод в Україні ще затримається: прогноз погоди на 26 листопада від ObozTV

У вівторок майже по всій Україні сухо, температурний режим суттєво не зміниться.

ObozTV представляє прогноз погоди на 26 листопада.

На заході мінлива хмарність. Невеликий дощ обіцяють лише в Ужгороді. Вдень на термометрах +8, вночі 0 градусів.

Північ – сухо та переважно хмарно. Денний максимум +1, нічний мінімум -4 градуси.

На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Вдень стрілка термометра підніметься до +3 градусів, уночі опуститься до -3.

На півдні та в Криму мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря протягом дня +10, вночі 0 градусів.

У центральних областях сонце чергуватиметься з хмарами. Температура повітря вдень +2 градуси, вночі -2.

У Києві хмарно з проясненнями. Денний максимум 0, нічний мінімум -2 градуси.

Як писав OBOZREVATEL, цими вихідними Україну вже почало засипати снігом – першими фото засніжених авто і дерев поділилися у соцмережах мешканці Львівщини. Однак вже з середини тижня очікується невелике потепління.

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