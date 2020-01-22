Де пройдуть снігопади: прогноз погоди в Україні на 23 січня від ObozTV

У четвер синоптики обіцяють зниження температури на 2-3 градуси, місцями сніжитиме.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 23 січня.

У західних регіонах небо затягне хмарами, подекуди пройде сніг. Температура повітря вдень +2 градуси, вночі -2.

На півночі також сніжитиме. Денний максимум 0, нічний мінімум -2 градуси.

На сході хмарно, в окремих регіонах – легкий снігопад. Максимум денної температури +1 градус, вночі на термометрах -1.

На півдні та в Криму небо затягне хмарами, майже по всіх областях прогнозують сніг. Температура повітря вдень +2 градуси, вночі 0.

У центральних областях також захмарить, місцями сніжитиме. Вдень повітря прогріється до +1 градуса, вночі термометри покажуть -1.

Києву обіцяють мінливу хмарність без опадів. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -1.

Як писав OBOZREVATEL, прохолодна і вітряна погода надовго в Україні не затримається. Синоптики прогнозують, що вже з 24 січня стовпчики термометра почнуть підніматися, а з 26 січня прийде нова хвиля потепління.

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