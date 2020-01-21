Чим потішить погода в День соборності України: прогноз на 22 січня від ObozTV

У середу в північних областях України очікуються короткочасні снігопади, на решті території – переважно без опадів.

ObozTV представляє прогноз погоди на 22 січня.

На заході майже по всіх областях небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Вдень на термометрах +5, вночі -2 градуси.

Півночі обіцяють хмарну погоду. Місцями пройде легкий снігопад. Денний максимум +3 градуси, нічний мінімум 0.

На сході за прогнозом хмарно та сухо. Вдень стрілка термометра підніметься до +3, вночі опуститься до -1 градуса.

На півдні та в Криму – безхмарне небо та повна відсутність опадів. Температура повітря протягом дня +7 градусів, уночі 0.

У центральних регіонах погода буде сухою та хмарною. Температура повітря вдень +3, вночі -1 градус.

У Києві захмарить, опадів не очікується. Денний максимум +3 градуси, нічний мінімум 0.

OBOZREVATEL нагадує, що 22 січня в Україні відзначається День соборності. У 2020-му виповнюється 101 рік із дня історичного віче в Києві, коли було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Докладніше про історію і традиції цього дня – читайте в цьому матеріалі.

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