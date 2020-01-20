Тепло і без снігу: прогноз погоди в Україні на 21 січня від ObozTV

Вдень по всій території України утримаються плюсові температури, вночі стовпчики термометрів знизяться трохи нижче нуля. Опадів у вівторок не передбачається.

ObozTV представляє прогноз погоди на 21 січня.

На заході сухо, мінлива хмарність. Температура повітря вдень +3 градуси, вночі -2.

На півночі очікується похмура та суха погода. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -2.

На сході хмарно з проясненнями, також без опадів. Максимум денної температури +2, вночі на термометрах -2 градуси.

Півдню та Криму прогнозують гарний сонячний день. Температура повітря вдень +4 градуси, вночі -2.

У центральних областях – мінлива хмарність, без опадів. Повітря протягом дня прогріється до +2, вночі термометри покажуть -1 градус.

Києву обіцяють похмурий, але сухий день. Денний максимум +2 градуси, нічний мінімум -1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині цього тижня в Україні ймовірні снігопади, а також дощ з мокрим снігом – за прогнозами Укргідрометцентру, опадів слід очікувати у середу та четвер.

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