Частину України накриє дощами: прогноз погоди на 20 лютого від ObozTV

Найближчої доби збережеться тепла погода, однак частину України накриють короткочасні дощі.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 20 лютого.

На заході хмарно з дощем. Вдень термометри покажуть до +8, вночі від +1 до +6 градусів.

Північним регіонам синоптики обіцяють хмарну погоду. В Житомирі передбачається легка злива. Денний максимум до +4, вночі місцями близько нуля.

На сході переважно хмарно, але без опадів. Температура повітря вдень від 0 до +6 градусів, уночі від 0 до +4.

На півдні також хмаритиме. В Херсоні та Одесі очікуються опади у вигляді дощу. Температура повітря вдень від +4 до +8, вночі від +2 до +7 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність без опадів. Удень повітря прогріється від +3 до +7, вночі температура знизиться до +1 градуса.

У Києві прогнозують хмарний день. Денний максимум +6 градусів, нічний мінімум +3.

Раніше астрологиня Ефа Форіна у блозі на OBOZREVATEL нагадала про велику кількість "двійок" у даті 20 лютого 2020 року (20.02.2020) та розповіла, як можна використати цей день.

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