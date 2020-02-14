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14 лютого • оновлено в 19:48
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На Стрітення до України повернеться зима: прогноз погоди на 15 лютого від ObozTV

1.5т
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На Стрітення, в суботу, до деяких регіонів України повернеться зима. Місцями очікуються короткочасні снігопади, вночі температура буде нижче нуля.

ObozTV представляє прогноз погоди на 15 лютого.

На заході мінлива хмарність з опадами у вигляді мокрого снігу. Температура повітря вдень до +4, вночі близько нуля.

Півночі України синоптики також обіцяють хмарну погоду зі снігом. Денний максимум до +1, вночі на термометрах до -1 градуса.

Східний регіон – без опадів, місцями хмарно. Температура повітря вдень від -3 до +3, вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -3 градусів.

На Стрітення до України повернеться зима: прогноз погоди на 15 лютого від ObozTV

На півдні без опадів, переважно хмарно. Температура повітря вдень від +3 до +6 градусів, уночі місцями до нуля.

У центральних областях мінлива хмарність з незначними опадами. Температура повітря вдень від 0 до +3 градусів, уночі до -1.

До Києва повертається зима, синоптики прогнозують хмарну погоду зі снігом. Денний максимум +2 градуси, вночі до -1.

OBOZREVATEL нагадує, що 15 лютого відзначається Стрітення Господнє – одне з 12 головних (двунадесятих) свят православної церкви. Докладніше про традиції, звичаї та заборони цього дня – в нашому матеріалі.

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