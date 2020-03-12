Погода в Україні зіпсується: прогноз на 13 березня від ObozTV

Наприкінці робочого тижня погода в Україні зіпсується – переважно хмаритиме та дощитиме.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 13 березня.

На заході пройдуть легкі зливи. Температура вдень коливатиметься від +5 до +13, вночі від +7 до +14 градусів.

У північних областях хмарно, в Житомирі дощитиме. Денна температура від +7 до +11 градусів, нічна від +8 до +11.

На сході небо затягне хмарами. В Харкові прогнозують короткочасну зливу. Температура повітря вдень сягатиме +18, вночі коливатиметься від +9 до +15 градусів.

На півдні очікується мінлива хмарність. Вдень повітря прогріється до +18 градусів, ніч також буде теплою – від +9 до +16.

У центральних регіонах буде хмарно,у Вінниці можливий дощ. Температура вдень становитиме від +8 до +18 градусів, уночі +9... +16.

Києву синоптики прогнозують легкі зливи протягом всієї доби. Вдень температура становитиме +8... +10 градусів, уночі +9... +11.

Як писав OBOZREVATEL, широке поширення забобонів з приводу п'ятниці 13-го призвело до несподіваного ефекту – цей день виявився чи не найбільш безпечним у році.

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